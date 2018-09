Toyota rappelle plus d'un million de voitures à travers le monde

Très mauvaise nouvelle pour le constructeur japonais Toyota. La marque, qui a su conquérir de nombreux automobilistes notamment avec son modèle hybride Prius, va devoir rappeler plus d'un million de voitures à travers le monde à cause d'un risque d'"incendie".

1,026 million de véhicules (Prius Hybride, Prius Hybride Rechargeable et 4x4 urbain C-HR Hybride) fabriqués entre juin 2015 et mai 2018 sont rappelés au garage pour réparation. Sont concernés : 554 000 véhicules au Japon, 217 000 en Amérique du Nord, 219 000 en Europe dont 32 700 en France.

Dans une note transmise à l'AFP, le constructeur expliqué le problème qui se situe au niveau du faisceau moteur : " Si de la poussière s'est accumulée (...), les vibrations lors de l'utilisation du véhicule pourraient endommager la gaine isolante du faisceau et ainsi exposer le fil… Dans ces conditions, un court-circuit pourrait se produire entre les fils endommagés et générer de la chaleur. Dans un cas extrême, et si la chaleur générée était suffisamment élevée, celle-ci pourrait entraîner un début d'incendie"

Selon le porte-parole de la firme, "il est difficile de savoir si et combien de fois exactement un tel incident a pu se produire".

Une très mauvaise et coûteuse nouvelle pour le géant nippon qui avait déjà procédé à de très importants rappels de Prius ces dernières années avec 1,9 million de véhicules rappelés en 2014 et 1,3 million en 2016.