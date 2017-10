Tous les djihadistes mènent-ils à Aprilia ?

Ahmed Hamachi, le Tunisien qui a assassiné deux femmes devant la gare Saint-Charles de Marseille dimanche aurait passé de nombreuses années dans une petite cité à quelques kilomètres au sud de l'agglomération romaine entre 2010 et 2015. Il était même marié à une italienne. Arrêté plusieurs fois pour une affaire de drogue et une autre de vol, il n'était alors pas religieux. Il a été expulsé des listes communales et a disparu dans la nature avant de ressurgir à Marseille.

Mais la tranquille bourgade du Latium fut aussi le lieu de passage d'un autre Tunisien, Anis Amri, connu pour avoir tué douze personnes avec sa voiture bélier sur un marché de Noël à Berlin en décembre 2016. Et ce n'est pas tout. Khaled Babouri, l'assaillant à la machette des policières de Charleroi est aussi passé par cette ville. D'autres suspects se seraient aussi arrêtés dans cette ville, le tout tournant souvent autour d'un logeur nommé Yacoubi Montasar aujourd'hui détenu pour d'autres raisons.

Même si les cas sont différents, il est certain que cette ville est au cœur des recherches concernant les organisations potentielles qui aident les terroristes à passer à l'acte ou agissent dans le processus de radicalisation.