Toujours "40 à 50 mètres cubes" de fuel à nettoyer au large du Cap Corse

Après la collision qui a eu lieu ce dimanche 7 octobre entre deux porte-conteneurs au large du Cap-Corse et qui a entrainé le déversement de plus de 200mètres cubes de fuel dans la mer, le préfet maritime de la Méditerranée a annoncé qu'il ne restait que "40 à 50mètres cubes" de fuel à pomper.

Charles-Henri Leulier de la Faverie du Ché a déclaré être "assez confiant sur la capacité" des moyens "engagés à résoudre ce problème". La pollution engendrée par l'accident a pu être facilement nettoyé grâce à des conditions météorologiques favorables.

"On n'est pas certains d'arriver à tout pomper aujourd'hui mais on espère quand même en avoir fait le plus gros" d'ici mercredi soir a expliqué le préfet, rajoutant qu'"On continuera de toute façon après, s'il le faut avec des chaluts, de façon à ramasser les boulettes ou les galettes de combustible qui auraient pu se former".

Les deux bateaux, eux, sont toujours encastrés. Les experts s'interrogent toujours sur la meilleure méthode à employer pour la désincarcération après un premier échec pour les séparer ce lundi.