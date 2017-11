Toto Riina, ex-chef suprême de la mafia sicilienne, est mort

Son surnom donnait la couleur et reflétait bien son goût pour l'extrême violence: "le fauve". Salvatore "Toto" Riina, ancien chef suprême de Cosa Nostra, est mort en prison d'un cancer, à l'âge de 87 ans. Né le 16 novembre 1930 à Corleone, près de Palerme, en Sicile, ce fils d’un paysan pauvre avait rejoint la mafia à 18 ans, avant d'en gravir tous les échelons, pour finir par en prendre le contrôle à partir des années 70.

Ainsi débuta un règne de terreur de près de 20 ans. En plus du trafic de drogue, des enlèvements et du racket, il aurait commandité plus de cent-cinquante meurtres, dont ceux des juges anti-mafia Giovanni Falcone et Paolo Borsselino,

Emprisonné depuis janvier 1993, il avait affirmé durant des années être étranger à Cosa Nostra...

avant de reconnaître implicitement son rôle en 2009. Il purgeait 26 peines de détention à vie. Gravement malade depuis plusieurs mois, ses avocats avaient demandé qu’il soit placé aux arrêts domiciliaires, pour mourir chez lui, en famille. Le parquet national avait refusé, tant l'homme conservait encore un certain pouvoir.