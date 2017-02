Tony Blair invite les Britanniques à "se lever" et rejeter le Brexit

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Eaton, ville pro-Trump, voudrait un président plus présidentiel

En savoir plus

Bien que l'opinion publique lui reproche sa position lors du déclenchement de la guerre en Irak en 2003, Tony Blair, qui a été au pouvoir pendant dix ans jusqu'en 2007, jouit toujours d'une notoriété en Grande-Bretagne et sa voix compte.

"Les gens ont voté sans connaître les termes du Brexit. Maintenant qu'ils sont clairs, il est de leur droit de changer d'avis. Notre mission est de les persuader de le faire", a-t-il déclaré dans un discours prononcé lors d'une réunion d'un organisme pro-Européen, Open Britain. C'est la première fois que depuis le 23 juin, l'ancien dirigeant travailliste organise une aussi grande intervention publique. Avec le Brexit, a-t-il estimé, se profile le risque d'un éclatement du Royaume-Uni, les nationalistes apparaissant désormais "beaucoup plus crédibles" qu'il y a trois ans, à l'époque du référendum sur l'indépendance de l'Ecosse qui avait vu la victoire du "non" avec 55%.

L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a invité ce vendredi 17 février ses compatriotes à "se lever" pour la défense de leur pays et à rejeter le Brexit. Selon lui, ce dernier est une menace pour l'avenir du Royaume-Uni.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres