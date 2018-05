Tirs de roquettes dans le Golan : première confrontation directe entre Israël et l'Iran en Syrie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Emmanuel Macron appelle à la "désescalade" entre Israël et l'Iran

Les tensions entre Israël et l'Iran ont bondi récemment après plusieurs opérations attribuées à l'armée israélienne contre des intérêts iraniens en Syrie. Ce jeudi matin, Emmanuel Macron a plaidé pour une "désescalade", a indiqué la présidence française. Et de préciser que le chef de l’Etat "s'entretiendra à ce sujet" avec Angela Merkel, qu'il rencontre dans la journée à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, à l'occasion de la remise d'un prix européen.

D’après un journaliste du Figaro, un "calme tendu" régnait jeudi matin sur le plateau du Golan. Si l'armée a autorisé l'ouverture des écoles et les travaux agricoles, la population a été appelée à la vigilance.

"J'espère que nous avons bouclé ce chapitre et que tout le monde a compris le message" a déclaré ce jeudi matin le ministre de la Défense israélien.

Et la situation se tendit encore un peu plus… Pour la première fois, des tirs de roquettes - une vingtaine - directement attribués à l'Iran ont visé dans la nuit de mercredi à jeudi des positions israéliennes, dans la partie du Golan occupée par l’Etat hébreu. Les tirs, qui n'ont pas fait de victimes, provenaient selon Israël, de la force iranienne Qods. Tsahal a alors riposté en frappant plusieurs dizaines de sites présentés comme des positions appartenant à cette unité d'élite des gardiens de la révolution.

