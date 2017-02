Tim Cook, PDG d'Apple, veut de nouveaux outils contre les "fake news"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Selon lui, "nous traversons une période dans laquelle, malheureusement, ceux qui réussissent sont ceux qui s'emploient à faire le plus de clics possible, pas ceux qui essaient de transmettre la vérité. Cela détruit le cerveau des gens. Nous sommes trop nombreux à nous plaindre de cela mais à n'avoir pas encore compris quoi faire".

Après Facebook, c'est au tour d'Apple de s'inquiéter de la propagation de "fausses informations" sur Internet. Dans un entretien au Daily Telegraph publié ce samedi, Tim Cook, le patron de l'entreprise américaine, appelle les entreprises du secteur technologique à créer de nouveaux outils pour lutter contre la diffusion de "fake news". "Nous, entreprises technologiques, devons créer des outils pour aider à réduire le volume de fausses informations" et ce, "sans empiéter sur la liberté d'expression et la liberté de la presse".

