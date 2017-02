Tignes : au moins 4 morts dans une avalanche

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Pakistan : au moins 10 morts et 71 blessés dans un attentat à Lahore

En savoir plus

Une avalanche a provoqué la mort de 4 personnes, ce lundi près de Tignes (Savoie). Le phénomène s'est déclenché vers 11h du matin, emportant 9 skieurs, qui faisaient du hors-piste. "Cinq personnes sont toujours ensevelies avec une grosse accumulation de neige sur eux" ont indiqué les secours, qui sont peu optimistes sur la possibilité de les sortir vivantes. Selon la station, 40 pisteurs-secouristes sont sur place et sont aidés "par des moyens mécaniques".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres