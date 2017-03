Thomas Thévenoud arrête la politique

Sécrétaire d'Etat le plus éphémère de la Ve République, resté tout juste 9 jours au gouvernement, le député Thomas Thévenoud, qui n'est plus membre du Parti socialiste, a annoncé vendredi à l'AFP qu'il ne briguera pas un nouveau mandat en juin.

"Je ne vais pas me représenter. J’arrête la politique, j’ai envie de tourner la page, de faire autre chose, de voir d’autres personnes", explique-t-il, invoquant des "raisons personnelles". Il précise qu'il ne démissionnera pas de son poste avant la fin de la mandature actuelle.

Elu en 2012, Thomas Thévenoud avait été contraint à la démission de son poste de sécrétaire d'Etat charge du Commerce extérieur, le 4 septembre 2014.

Selon le journal Mediapart, il ne déclarait pas ses revenus et ne payait pas ses impôts depuis plusieurs années. De son côté, Le Canard enchaîné révèle qu'il s'est aussi abstenu de payer le loyer de son appartement à Paris pendant trois ans. Il avait plaidé une "phobie administrative".

Suite à ce scandale, Thomas Thévenoud avait quitté le PS mais conservé son siège de député, avait réclamé sans succès en décembre une "primaire citoyenne de la gauche" dans sa circonscription en Saône-et-Loire. Investie par Solférino après un vote des militants socialiste, Catherine N'Diaye avait refusé. Thomas Thevenoud disait craindre son élimination et celle de Catherine N’Diaye au premier tour et un duel entre Les Républicains et le Front national au second