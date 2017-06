Thomas Pesquet est en route pour la terre à bord de la capsule Soyouz

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Climat: l'UE et la Chine s'affirment après le retrait américain

GP d'Italie: Dovizioso (Ducati) le plus rapide des premiers essais, Zarco 4e

Climat: L'OFEV et Berne «déçus» par le retrait US

Lutte contre les marées vertes: "les derniers kilomètres les plus durs"

Après avoir récupéré, l'espace de quelques heures, il sera transporté à l'aéroport de Karaganda où l'accueillera un avion médicalisé qui le ramènera à Cologne en Allemagne, où l'attendent sa famille et ses amis. Après une nuit de repos, il subira à nouveau tout une batterie de tests, dont une biopsie musculaire pour les besoins d'une expérience dont il est le cobaye.

A son arrivée, si tout se passe bien, le Français sera pris en charge par les services de récupérations russes, venus le chercher en hélicoptère. Affaibli par le voyage et la gravité il sera placé dans un fauteuil pour la traditionnelle photo et ira passer tout une batterie de tests médicaux pour un premier bilan toujours selon le quotidien.

L'astronaute français Thomas pesquet a quitté la Station spatiale internationale, après six mois passés dans l'espace, pour revenir sur terre à bord de la capsule Soyouz avec son collègue russe Oleg Novistky. Il devrait atterrir à 16h09 dans les plaines du Kazakhstan. C'est le moment le plus dangereux de sa mission. La navette pilotée par Thomas Pesquet pénètrera dans l'atmosphère à la vitesse vertigineuse de 28 000 km/h. "C'est le tour de manège ultime" s'est amusé le Français comme le rapporte Le Figaro.

