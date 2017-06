Thomas Pesquet est arrivé à Cologne cette nuit

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Météo: des averses et quelques coups de tonnerre pour débuter le week-end

Accident mortel sur l’échangeur des autoroutes Bruxelles-Lille et Tournai-Mons, à hauteur de Kain

Législatives au Royaume-Uni : Theresa May en mauvaise posture

Menace terroriste - L'Ocam a détecté 80 prédicateurs de haine et 20 "loups solitaires"

Au bout d'un peu plus de 6 mois passés dans la station spatiale internationale, Pesquet est apparu fatigué, soutenu par deux médecins, il a parlé quelques minutes aux journalistes avant de rejoindre le laboratoire du Centre européen des astronautes.

Thomas Pesquet, arrivé au Kazakstan dans la capsule Soyouz, vendredi après-midi vers 16.10 h a pris l'avion pour Cologne dans la nuit de vendredi à samedi. Il est arrivé vers 3 h du matin. L'astronaute français va passer trois semaines dans cette ville pour se réhabituer à la pensanteur et subir une batterie de tests médicaux.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres