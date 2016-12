Thomas Coville bat le record du tour du monde à la voile

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le champion a déclaré au micro de France Info : « « D’un seul coup le rêve de dix ans de travail arrive. C’est un mélange d’une émotion extrêmement puissante et dense, qui vous monte du fond des tripes ».

C’est aussi le cinquième meilleur temps jamais enregistré pour une circumnavigation d’ouest en est. Les quatre premiers scores étant le fait de bateaux en équipages, dont le premier est celui mené par Loïck Perron en 2012, soit 45 jours, 13 heures et 42 minutes.

C’est le troisième marin de l’histoire qui établit un record du tour du monde à la voile, en solitaire, en multicoque et sans escale.

Le temps exact de Thomas Coville est de 49 jours, 3 heures, 7 minutes et 38 secondes. La ligne d’arrivée a été franchie à 17h57 au large d’Ouessant dans le Finistère après 52 597 km parcourus à une vitesse de 24 nœuds en moyenne, soit l’équivalent de 45 km/h.

Bravo pour sa performance et pour sa persévérance ».

Elle était jusqu’alors détenue par Francis Joyon, sur multicoque Idec. Il avait établi ce score en 2008. Bon joueur, Francis Joyon, qui tente en ce moment de battre le record du tour du monde à la voile en équipage et sans escale, a déclaré : « Thomas signe un superbe chrono, au terme d’un tour parfaitement négocié.

Thomas Coville, le skipper breton de Sodebo Ultim’ a battu le record du tour du monde en solitaire, avec huit jours et dix heures d’avance sur la meilleure marque jusqu’alors enregistrée.

Il avait dit qu’il mettrait moins de cinquante jours pour faire le tour du monde, et il l’a fait !

