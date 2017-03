Présidentielle 2017 : Thierry Solère, porte-parole de François Fillon, démissionne à son tour

De plus en plus isolé. François Fillon a décidé de maintenir sa candidature à l'élection présidentielle, malgré une prochaine convocation chez les juges en vue d'une possible mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs présumés de sa femme Penelope et de ses deux enfants. Une décision qui a provoqué ses défections se multiplie. Son porte-parole de campagne, Thierry Solère, a ainsi annoncé sur son compte Twitter qu'il mettait fin à ses fonctions.

Organisateur de la primaire, j ai décidé de mettre fin à mes fonctions de porte-parole de @FrancoisFillon — Thierry SOLERE (@solere92) 3 mars 2017

Par ailleurs, Nadine Morano a également indiqué qu'elle souhaitait que François Filllon retire sa candidature.

"Je n'appelle pas au retrait de François Fillon" mais "la tournure que prend la campagne ne me permet pas d'y participer".

Mais qui prendrait la place du canddiat actuel ? Deux options principales : François Baroin ou Alain Juppé. Ce dernier, battu au deuxième tour de la primaire par François Fillon, aurait déclaré à ses équipes qu'il "ne se défilera pas" comme recours. Mais il pose deux conditions : que Fillon retire sa candidature de lui même et et qu'il obtienne un soutien "unanime" de son parti.