Thierry Solère : "Le naufrage de la droite, c'est la présence au rassemblement de Fillon au Trocadéro"

Le chef de file des députés Les Républicains "constructifs", Thierry Solère, était invité du plateau de BFMTV et de RMC ce jeudi matin pour défendre la ligne du nouveau groupe parlementaire. Le député des Hauts-de-Seine, qui espère réunir une quarantaine de députés, dont 23 ou 24 élus Les Républicain, a expliqué pourqui il appuiera certaines intitiatives de la majorité présidentielle.

"J'ai été député pendant 5 ans : si vous êtes dans le groupe majoritaire, on vous demande de voter tout, tout le temps", a-t-il expliqué. "Si vous êtes dans l'opposition, on vous demande de vous opposer à tout, tout le temps". Avant de manier l’ironie : "Ça fait 30 ans que ça dure. Ça a marché très bien. On voit bien que les réformes nécessaires ont été prises, comme sur le chômage par exemple". Il a notamment affirmé que son groupe ne donnerait pas de blanc-seing à Emmanuel Macron. « On est là pour soutenir les réformes qui vont dans le bon sens.

On s'opposera clairement quand il y a besoin".

Interrogé sur les accusations portées notamment par Laurent Wauquiez, qui a évoqué le terme "destructifs" à celui de "constructifs", Thierry Solère rétorque : "Le naufrage de la droite, c'est la présence au rassemblement de Fillon au Trocadéro, ceux qui l'ont encouragé à poursuivre sa campagne présidentielle alors qu'il avait dit que s'il était mis en examen il arrêterait sa campagne". Et de tirer à boulets rouges sur le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes : "La ligne politique de Laurent Wauquiez ne me paraît absolument pas être ce qu'il faut pour la droite française