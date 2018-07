Thierry Solère : sa garde à vue est prolongée

Une source proche du dossier a révélé à l'AFP que la garde à vue de Thierry Solère avait été prolongée ce matin. Le député des Hauts-de-Seine avait été placé en garde à vue hier matin par la police judiciaire de Nanterre.

L’homme politique est visé depuis plus d’un an par une enquête judiciaire pour des soupçons de fraude fiscale, auxquels se sont donc ajoutés les chefs d’inculpation de trafic d’influence, de corruption, d’abus de biens sociaux, de financement illicite de dépenses électorales et de manquement aux obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Le parquet de Nanterre avait obtenu la levée de son immunité parlementaire le 11 juillet dernier.

Le député est donc soupçonné d’avoir usé de sa position d’élu pour favoriser des entreprises dans lesquelles il avait travaillé auparavant. L’embauche par exemple de l’épouse d’un de ses anciens patrons est présumé fictif. Un prêt d’un autre proche de 1 million d’euros non déclaré est aussi sur la table. S'il avait annoncé lui-même la levée de son imunité parlementaire, Thierry Solère continue cependant de nier les faits.