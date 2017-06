"Thierry Solère est un professionnel de la trahison" lâche Eric Ciotti

Réglèments de comptes au sein d'une droite qui parait plus que jamais divisée. Après une séance surréaliste à l'Assemblé nationale, qui a vu Thierry Solère devenir questeur, alors qu'Eric Ciotti était grandissime favori, ce dernier a tiré à boulets rouges sur son homologue "constructif".

"Je ne sais pas s'il est encore membre de notre parti. Thierry Solère est un professionnel de la trahison et hier soir il en touché les dividendes" a dénoncé ce jeudi matin le député des Alpes-Maritimes sur RMC et BFMTV. Il a ensuite évoqué les affaires de son rival, qui avait fait l'objet d'une plainte pour fraude fiscal: "Il a fait l'objet d'une enquête préliminaire, dans un dossier fiscal très lourd", souligne-t-il. "C'est le choix de confier les finances de l'Assemblée nationale à quelqu'un qui est mis en cause".

Eric Ciotti a condamné "une rupture dans l'équilibre des pouvoirs" et "un hold-up démocratique" tout en se prononçant en faveur de sanctions pour les Républicains ayant décidé de devenir "constructifs". "Je souhaite que ceux qui ont décidé de ne pas siéger dans notre groupe quittent notre parti ou en soient exclus", a-t-il lancé.