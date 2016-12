Thierry Solère est contre le prélèvement à la source

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Sydney-Hobart: du vent, des vagues et des super-maxis pour la 72e édition

Thierry Solère s’est prononcé à titre personnel, et pas en tant que porte-parole de François Fillon. « Il aura vocation à le dire dans le détail dans le cadre de la campagne » a-t-il dit à propos du candidat qu’il soutient.

La perte de compétitivité engendre une baisse de l’offre, et par conséquent une baisse des embauches, affirme-t-il.

Il a replacé cette mesure dans le cadre général du quinquennat qui aurait été néfaste pour les entrepreneurs : « A chaque fois que le parlement a légiféré depuis 5 ans, ça a eu une conséquence : ça a été des charges supplémentaires pour les entreprises et donc ça a dégradé leur compétitivité ».

Thierry Solère, le député Les Républicains qui a organisé les primaires de la droite et qui est désormais le porte-parole de François Fillon, a déclaré sur RTL qu’il était contre le prélèvement à la source, car ce serait « mauvais pour les entreprises », au sens où leur compétitivité serait affectée. Il juge que c’est l’avis de l’ « ensemble des professionnels ».

