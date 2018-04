Thierry Mariani pourrait figurer sur une liste FN aux élections européennes

"Je n'ai pas donné mon accord", répond-il de manière elliptique au Parisien. Mais l'accord ne serait pas loin. Selon le journal, Thierry Mariani, ancien ministre sous Nicolas Sarkozy, pourrait être présent sur la liste FN aux prochaines élections européennes.

Le Parisien indique que "les discussions sont tout sauf en sommeil. Elles vont même bon train". Marine Le Pen et Thierry Mariani se seraient retrouvés fin février pendant une heure trente et sa présence sur la liste Front national aux élections européennes ne serait plus qu’un secret de polichinelle en interne.

Mais pas en tête de liste, "car trop compliqué de placer une personnalité issue de l’ouverture à ce poste clé", entend-on dire au siège du FN.

Le 10 mars dernier dans Le JDD , l'ancien député LR avait déclaré : "Sans alliés, nous allons rester dans l'opposition pour longtemps. Il est temps de renverser la table. Le Front national a évolué. Regardons si un accord ou un rapprochement sont possibles. Parce que si on veut des alliés, ils seront forcément de ce côté-là si on veut appliquer un programme de droite".

"En tout cas, s’il joint le geste à la parole en rejoignant le FN, on l’exclut dans les dix secondes qui suivent", a réagi un proche de Laurent Wauquiez dans Le Parisien.