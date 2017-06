Thierry Mandon : le PS est "à terre, décapité, éclaté"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Législatives: les responsables LR veulent "faire bloc" jusqu'au second tour

En savoir plus

Pour Thierry Mandon, "c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire". "On est tous coresponsables, c'est un des dirigeants socialistes, il a été ministre trois ans (...)", a-t-il souligné à propos de François Lamy. "Il faut commencer à se poser, à réfléchir collectivement, et surtout à ne pas recommencer des stratégies individuelles pour se différencier, exister, reconstruire autour de soi", a-t-il conseillé.

Dans cette soirée de Berezina pour la gauche, un grand merci à Francois Hollande et Manuel Valls... #mercipourcesmoments

Il a également réagi à un tweet de François Lamy, selon lequel, cette défaite du PS serait de la faute de François Hollande et de Manuel Valls.

Invité sur RTL ce lundi 12 juin, l'ex-ministre PS Thierry Mandon a estimé que son parti était à "terre, décapité, éclaté". "C'est quand même difficile d'avoir un soir de premier tour aussi violent", a-t-il reconnu. "A l'évidence, la réécriture et la réinvention d'un parti socialiste, c'est la première des tâches qui sera devant nous dans quelques jours", a déclaré l'ancien secrétaire d'Etat à l'Enseignement supérieur. "Il faut donner les clés à une nouvelle génération".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres