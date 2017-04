Thierry Breton vote Macron

Ce jeudi 13 avril, l'ex-ministre chiraquien de l'Économie et président du groupe informatique Atos, Thierry Breton, a apporté son soutien à Emmanuel Macron. "Il faut prendre ses responsabilités. On peut être de droite, et je suis de droite et je revendique d'être de droite, et appeler à soutenir fortement Emmanuel Macron", a-t-il déclaré. Et ce afin d'éviter "ce drame absolu d'un second tour Marine Le Pen/Jean-Luc Mélenchon".

Thierry Breton, qui a été ministre de l'Économie sous Jacques Chirac entre 2005 et 2007, avait soutenu Alain Juppé lors de la primaire de la droite. A l'issu de celle-ci, il a apporté son soutien à François Fillon. "C'était avant tous les épisodes sur lesquels je ne veux pas revenir (...) mais depuis, on voit qu'il stagne entre 18 et 20%", a expliqué cet ancien dirigeant de Thomson et de France Telecom, en référence aux sondages en berne du candidat de la droite à la présidentielle depuis la révélation des emplois présumés fictifs de sa famille.

"Il y a un risque non négligeable d'un second tour Jean-Luc Mélenchon/Marine Le Pen", a-t-il dit et "on rentre dans une période d'incertitude absolue". Toutefois, Thierry Breton a précisé qu'il votera en revanche pour LR aux législatives de juin.

Avant lui, plusieurs anciens ministres chiraquiens ont annoncé leur soutien à Emmanuel Macron. Parmi eux : Dominique Perben, Jean-Paul Delevoye, Alain Madelin, Renaud Dutreil, Anne-Marie Idrac ou encore Jean-Jacques Aillagon et Nicole Guedj.