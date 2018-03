Theresa May reconnaît les "dures réalités" du Brexit

"Nous devons reconnaître que c'est une négociation et qu'aucun d'entre nous n'aura exactement ce qu'il veut". Dans un discours sur le Brexit prononcé vendredi, Theresa May a plaidé pour un "accord sur mesure" et la Première ministre a demandé un partenariat différent de celui que l’Union européenne possède avec la Norvège ou le Canada." Le modèle norvégien voudrait dire qu’on devrait appliquer la réglementation européenne" a-t-elle affirmé.

Elle a cependant appelé à trouver un accord le plus large possible, tout en évoquant de futures concessions. "On va tous devoir faire face à de dures réalités" a estimé Theresa May.

Mais comme le rapporte Le Monde, la dirigeante britannique est restée flou sur plusieurs sujets.

Concernant la frontière entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande, "elle continue à promettre qu’il n’y aura pas de « frontière dure », mais elle n’explique pas vraiment comment elle compte s’y prendre" constate l'article.

A LIRE AUSSI : L'Union européenne demande au Royaume-Uni d'accélérer le Brexit