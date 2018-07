Theresa May menace les députés pro-européens d'élections anticipées

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Mondial: TF1 et BeIN Sports engrangent des recettes pub record de 128 M EUR (Kantar)

Fekir, Lloris et Pavard à l'honneur dans leur ville natale

En savoir plus

Dans la foulée, le projet de loi sur les relations commerciales avec l'UE post Brexit -texte qui vise à créer un cadre réglementaire afin de faciliter la conversion des accords commerciaux de l'UE en accords bilatéraux entre le Royaume-Uni et des pays tiers- a été adopté à 317 voix contre 286. Après ces deux (petites) victoires, Theresa May peut donc à présent souffler (pour une courte durée).

La menace aura été efficace puisque même si le vote était serré -307 contre pour 301 pour- l'amendement 18 a bel et bien été rejeté.

Le Parlement britannique se prononçait hier soir sur l'amendement 18 au projet de loi sur les relations commerciales entre l'Union Européenne et la Grande-Bretagne post Brexit. Cet amendement stipulait qu'en l'absence d'accord avec l'UE sur la création d'une zone de libre-échange -un des points centraux du projet de Brexit de Theresa May- le gouvernement britannique n'aurait eu de choix que de rester dans l'actuelle union douanière, ce qu'il cherche à tout prix à éviter.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres