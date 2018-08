Theresa May à Brégançon pour convaincre Emmanuel Macron

Ne croyez pas que c'est de gaieté de coeur que Theresa May a écourté ses vacances en Italie avec son mari Philip pour se rendre à Brégançon. Ni pour avoir le plaisir de dîner en compagnie du président Macron et de sa femme Brigitte Macron sur une terrasse dominant la mer. A Bruxelles, l'heure tourne, et le négociateur Michel Barnier, bien qu'indépendant, semble adopter une ligne similaire à celle du président français : une inflexibilité face à l'Angleterre. Apparemment, les Français diraient non à tout.

Dans ce contexte, Theresa May est donc venue à Brégançon pour convaincre Emmanuel Macron de céder à certaines des exigences britanniques afin d'éviter un "Hard Brexit".

Mais Paris prétend de son côté ne pas vouloir se substituer au processus piloté par Michel Barnier. Il ne devrait pas y avoir de réelles annonces aujourd'hui.