Terrorisme : le pape François condamne la "folie homicide" des djihadistes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Renault. La CFDT signe l'accord social sur l'emploi et la flexibilité

En savoir plus

"Je fais donc appel à toutes les autorités religieuses afin qu'elles soient unies pour rappeler avec force qu'on ne peut jamais tuer au nom de Dieu (…) le terrorisme fondamentaliste est un fruit d'une grave misère spirituelle, à laquelle est souvent liée aussi une grande pauvreté sociale", et celui-ci ne "peut être pleinement vaincu qu'avec la contribution commune des leaders religieux et politiques", a poursuivi le pape François.

Ils visent celui qui prie, comme dans la cathédrale copte du Caire, ou simplement celui qui se promène dans les rues de la ville, comme à Nice et à Berlin, ou celui qui fête l'arrivée du Nouvel An, comme à Istanbul", a-t-il notamment déclaré.

Devant les ambassadeurs étrangers auprès du Saint-Siège, le souverain pontife a évoqué le "terrorisme de matrice fondamentaliste", et la "folie homicide qui abuse du nom de Dieu pour semer la mort".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres