Terrorisme : un Noël sous "vigilance exceptionnelle"

Trois jours après l'attentat de Berlin, les services de police français sont sur les dents. Le jour de Noël et notamment les messes qui auront lieu dans toute la France seront des cibles pour les terroristes. C'est pourquoi le nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux a réclamé aux préfets de faire preuve d'une "vigilance exceptionnelle" sur "l'ensemble des lieux à caractère religieux", particulièrement lors des "rassemblements et offices de Noël des 24 et 25 décembre". Le déploiement sera impressionnant : En Ile-de-France, "en plus des 1700 militaires engagés quotidiennement dans le cadre de l'opération Sentinelle, plus de 7500 seront mobilisés le 24 et le 25 décembre" a annoncé la préfecture de Police.

2391 sites chrétiens sont concernés dans toute la France par cette surveillance accrue, selon le Figaro soit le double de l'année dernière. "C'est important que tout le monde soit vigilant et que chacun garde les mêmes réflexes que dans les grands magasins ou dans le métro" a souligné Mgr Olivier Ribadeau, secrétaire général et porte-parole de la Conférence des évêques de France (CEF), au Figaro.

Fouille des sacs, surveillance des alentours et des voitures garées à proximité... la note du ministère demande aussi aux maires de solliciter la police municipale. "Pour les messes de Noël les plus fréquentées, identifiées dans certaines grandes villes, nous aurons non seulement une présence policière, mais une capacité de riposte quasi immédiate", a souligné le directeur général de la Police nationale Jean-Marc Falcone au JDD. En tout, ce sont plus de 91.000 policiers, gendarmes et militaires vont être mobilisés à l'occasion de ce week-end de Noël, autour des lieux de culte mais aussi dans les gares et autres lieux fréquentés.

