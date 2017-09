Terrorisme : mise en garde contre des possibles tentatives de déraillements de trains

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Selon Le Parisien, la Direction nationale de la police nationale émet également un avertissement concernant "les établissements scolaires et universitaires" y compris pour détecter le vol de "produits ou de matériaux sensibles, notamment dans les universités", ainsi que les sites touristiques, symboles "du mode de vie occidental".

Cet avertissement s'accompagne d'une analyse de la propagande djihadiste de ces trois derniers mois. Elle contient des tutoriels pour inciter les terroristes potentiels à passer à l'acte, notamment en confectionnant des engins explosifs, et souligne que les volontaires sont doivent "gagner la confiance des mécréants en dissimulant leur radicalisation".

