Terrorisme : Un message d'allégeance à l'Etat islamique retrouvé dans la voiture du suspect arrêté dans l'Eure

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Présidentielle 2017- second tour : quelle participation à midi en Seine-Maritime ?

À midi, le taux de participation au second tour est plus bas qu’il y a 5 ans

Election présidentielle française: comité d'accueil Femen pour Le Pen, on craint une abstention record

La France a peut-être échappé à un nouvel attentat. Alors que la sécurité est à son maximum pour cette élection présidentielle, France Info affirme qu'une clé USB, contenant un message d'allégeance à l'Etat islamique, a été retrouvée dans la voiture du suspect arrêté près d'une base militaire d'Evreux, dans l'Eure, ce vendredi. Les enquêteurs ont aussi trouvé "des photos de lui habillé en combattant avec les épaulettes et le bandeau de l'EI" selon la même source.

