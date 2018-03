Terrorisme : Marc Trévidic critique une "justice mal rendue"

Si Marc Trévidic ne s'occupe plus du terrorisme, il garde une vision ferme sur le phénomène, à l'heure où certains combattants reviennent dans leur pays d'origine. Ce qui pose la question de la justice qui doit s'appliquer. "C’est un grand problème. On aurait peut-être dû y penser dès 2000-2001 : créer un tribunal international, dans certains cas pour juger les terroristes internationaux" estime-t-il sur Europe 1.

"C’est très complexe. Même en Europe, on n’a pas réussi à créer une structure pour juger un groupe terroriste. On voit bien, on se prête Salah Abdeslam... 'Vous nous le redonnez, on va vous le redonner etc'.

C'est ridicule ces allers-retours entre la France et la Belgique" poursuit le magistrat.

"La question s'est posée déjà en 2001 lors de la tentative d'attentat au marché de Noël de Strasbourg : il y avait des gens dans 4 ou 5 pays, c'est exactement le même groupe, et bien on les a jugés dans 4 ou 5 pays en même temps. C'est une justice mal rendue ! On pourrait au moins en Europe faire un seul procès, ça aurait un peu plus de gueule que ce que l’on fait actuellement" tranche-t-il.