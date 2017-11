Terrorisme : huit hommes mis en examen

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Golf: Feng gagne à Hainan et devient la première Chinoise N.1 mondiale

L'opération, menée en France par la Sous-direction antiterroriste (SDAT) en cosaisine avec la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), est intervenue dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en France le 19 juillet et d'une procédure pénale lancée en Suisse en juin 2016.

Selon les premiers éléments de l'enquête, aucune arme n'a été retrouvée au cours des perquisitions en France, dans le sud-est et en région parisienne. Du matériel informatique a néanmoins été saisi.

Ces huit hommes, dont un un Suisse de 27 ans, arrêté en France et décrit par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, comme un "prétendu imam", avaient été arrêtés mardi lors d'une opération franco-suisse. Ils ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Le procureur François Molins avait évoqué des hommes prévoyant "un passage à l'acte dans les mois [à venir] en France avec des cibles, par contre, qui étaient plutôt indéterminées". Certains se disent "explicitement partisans" du groupe État islamique (EI).

Huit hommes ont été mis en examen dans la nuit de vendredi à samedi en France par un juge antiterroriste. Ils sont soupçonnés d'avoir projeté un attentat en France et tenaient des "propos extrêmement violents" sur la messagerie cryptée Telegram. Sept d'entre eux ont été placés en détention provisoire, a indiqué samedi une source judiciaire. Le huitième homme mis en examen a été placé sous contrôle judiciaire, conformément aux réquisitions du parquet

