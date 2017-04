Terrorisme : les "gros" candidats visés ?

C'est une opération sensible. La dernière de François Hollande comme président de la République. Après plusieurs attentats en France, le risque qui pèse sur le prochain scrutin n'est pas pris à la légère. Le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl a présenté, dans le JDD, le plan de sécurité qui sera mis en œuvre. "Aucune menace n’est écartée. Notre objectif est de permettre au suffrage universel de s’exprimer librement et sereinement" explique-t-il. Plus de 50 000 policiers et gendarmes, aidés par les militaires de l'opération Sentinelle, seront mobilisés pour sécuriser les 67 000 lieux de vote, a-t-il annoncé.

Le ministre a rappelé que la menace terroriste était "permanente et de haut niveau, comme en atteste la multiplication des actes à Londres, Stockholm et ailleurs", précisant que "19 interpellations antiterroristes" ont eu lieu en mars en France. Il a aussi mis en garde contre des "débordements venant d'extrémistes de tous bords."

Il faut dire que, selon une note de la DGSI obtenue par le JDD, il existerait une menace "sérieuse et imminente", notamment contre les "gros" candidats comme François Fillon et Emmanuel Macron. Une enquête préliminaire a d'ailleurs été ouverte par le parquet de Paris.