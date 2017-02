Terrorisme : le djihadiste français Rachid Kassim a bien été tué par un drone

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Six morts dans des attentats dans le nord-ouest

Burn out : des députés pour la reconnaissance en maladie professionnelle

En savoir plus

A 29 ans, Rachid Kassim était considéré comme l'instigateur de la plupart des attentats en France. Originaire de Roanne, il avait rejoint la Syrie en 2012 et intégré rapidement ce qui deviendra l'Etat islamique.

Rachid Kassim, terroriste français en Irak et ponte de l'Etat islamique a bien été tué par un drone de la coalition internationale, le 8 février dernier dans la région de Mossoul, à en croire une information de LCI. L'identité de la cible avait été annoncée dès le 10 février par les États-Unis mais des tests ADN sont venus la confirmer. "L’opération Kassim n’était pas un assassinat ciblé validé par l’Élysée, mais bien une volonté américaine de neutraliser le djihadiste français" affirme LCI.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres