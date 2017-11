Terrorisme : Abdelkader Merah condamné à 20 ans de réclusion criminelle

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le pétrole termine en hausse à New York

Macron veut une Légion d'honneur plus sélective

Calvados : trois Alsaciens tués dans une collision entre un train et une voiture

En savoir plus

"Ce soir, avec l'acquittement d'Abdelkader Merah de l'accusation de complicité d'assassinats, la Cour d’assise a rappelé que la preuve et la règle de droit n’était pas relégué au rang d’accessoire" a déclaré, pour sa part, l'avocat d'Abdelkader Merah, Eric Dupont-Moretti. "J’ai une pensée pour le désarroi des victimes, injustement confrontées à un faux coupable qu’on a présenté pour épancher leur soif de justice".

Abdelkader Merah a désormais 10 jours pour faire appel de cette condamnation, saluée par les avocats des familles de victimes. "Force est donc restée à la loi. La cour n'a pas plié ni cédé devant les terroristes et les menaces" s'est félicité Ariel Goldmann, avocat de la famille Sandler et de l'école Ozar Hatorah."Ce soir, la justice est passée, même si la complicité d'assassinat n'a pas été reconnue. La condamnation est exemplaire en soi" a souligné, pour sa part, Elie Korchia l'autre avocat de Samuel Sandler,

Latifa Ibn Ziaten et la maman de Mohamed Legouad se serrent dans les bras, elles sont en larmes #Merah

"...qu’il connaissait les objectifs visés et les crimes commis par son frère" 2/2 #Merah

La tension était particulièrement vive dans la salle de la Cour d'assises spéciale à Paris. Cinq ans après la série de meurtres terroristes de Mohamed Merah, son frère Abdelkader Merah a finalement été reconnu coupable "d'association de malfaiteurs terroriste criminelle" et "vol en lien avec une entreprise terroriste" par la cour d'assises spéciale et condamné à 20 ans de prison dont une période de sureté des 2/3 de la peine. En revanche, il n'a pas été reconnu coupable de "complicité d'assassinats" ni de "tentatives d'assassinats".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres