Terrorisme : 58% des Français jugent que Macron et Philippe ne mettent pas tout en œuvre contre la menace

Pour 70% d’entre eux, Les Républicains ne feraient ni mieux ni moins bien (67% pour le PS du Parti socialiste et 53% à la réitérer pour la France insoumise). "29% des sondés estiment que le FN ferait moins bien que l'exécutif mais ils sont aussi 31% à déclarer que le mouvement frontiste ferait mieux" relève BFMTV .

Mais les sondés ne seraient pas beaucoup plus confiants envers les autres responsables politiques.

Dans le détail, 77% des électeurs d’Emmanuel Macron estiment que les actions de l’exécutif sont suffisantes. En revanche, 60% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon pensent l’inverse. Un avis négatif qui grimpe respectivement à 66% et 86% chez les partisans de François Fillon et Marine Le Pen.

La question était limpide : "Selon vous, Emmanuel Macron et le gouvernement d'Edouard Philippe mettent-ils en œuvre tous les moyens nécessaires à la lutte contre la menace terroriste en France?". D’après un sondage réalisé par Elabe pour BFMTV, 58% des personnes interrogées répondent par la négative. Une question qui intervient quelques jours seulement après les attentats dans l'Aude qui ont couté la vie à quatre personnes.

