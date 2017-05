Terrorisme : 5 personnes arrêtées, des armes saisies

Après le coup de filet à Marseille, les services de renseignement ont procédé à une nouvelle vague d'arrestations. Ce mardi, 5 personnes (4 hommes et une femme) ont été interpelées alors que les enquêteurs craignaient un possible attentat. Selon le Figaro, deux personnes ont été arrêtées à Bihorel (Seine-Maritime), deux autres à Villeneuve d'Ascq (Nord), et la dernière à Roanne (Loire). Deux pistolets 9 mm et deux fusils-mitrailleurs (transformés pour ne plus tirer en rafales) ont été retrouvés chez l'un des suspects.

Agés de 17 à 24 ans, ils étaient en contact sur les réseaux sociaux et leurs discussions laissent craindre une "possible action violente" même s'il n'envisageait pas "de projet précis." L'une des personnes interpellées était d'ailleurs en contact avec Rachid Kassim, un djihadiste français en Syrie impliqué dans plusieurs attentats mais réputé mort depuis une attaque au drone en février dernier.