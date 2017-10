Terrorisme : "32 projets ont été déjoués durant l'état d'urgence" affirme Gérard Collomb

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Une vingtaine de morts dans des raids de Boko Haram au Cameroun et au Nigeria

Marseille. Leur bébé frôle la mort à cause d'un surdosage, ils portent plainte

L'armée US censure des données de guerre

Le ministre de l'Intérieur fait le calcul : "l'état d'urgence a permis d'effectuer 4457 perquisitions administratives, au cours desquelles 625 armes ont été saisies, dont 78 de guerre. De plus, 752 personnes ont été assignées à résidence. Cela a incontestablement permis d'éviter des attentats et de clarifier de nombreuses situations" souligne-t-il. "Depuis deux ans, 32 projets ont été déjoués, soit grâce à des renseignements venus de l'étranger, soit grâce à des mesures spécifiques liées à l'état d'urgence (…) Cette année, au total, 13 attentats ont été déjoués, le dernier étant celui fomenté par deux détenus à la prison de Fresnes."

