Tentative de prise d'otages au Mémorial des déportés à Mayenne

Ce mardi 24 avril, vers 15h30, un homme armé d'un fusil s'est introduit au Mémorial des déportés à Mayenne, menaçant les agents d'accueil d'une prise d'otages. Les agents du musée, un jeune homme en service civique et une jeune femme, l’ont arrêté et prévenu les forces de l'ordre, a annoncé dans un communiqué le préfet de Mayenne, Frédérique Veaux.

L’attaque n’a pas fait de blessé et le forcené a été arrêté par les gendarmes de Mayenne. Pour l’instant, les raisons de son geste sont inconnues. Frédérique Veaux a salué "le courage et le sang-froid des agents qui ont fait face à l’agresseur et la réactivité et le professionnalisme des gendarmes qui sont intervenus".