Tentative d'attentat sur les Champs-Elysées : ce que l'on sait de l'assaillant

Le père, le frère, la belle-sœur et l'ex-femme de l'homme de 31 ans ont ainsi été interpellés et mis en garde à vue ce mardi matin.

Selon le Parisien, ce Français était ainsi fiché S depuis 2015 pour sa radicalisation et connu de la DGSI. Malgré cela, il était aussi détenteur d'un permis de tir sportif, permis renouvelé en février dernier. Il n'avait jamais été condamné.

Heureusement, son plan n'a pas fonctionné. Un homme s'est tué dans l'explosion de son véhicule chargé de bonbonnes de gaz, en percutant volontairement un fourgon policier sur les Champs-Elysées, ce lundi. Adam D, 31 ans, gardait aussi près de lui une kalachnikov et deux pistolets. On en sait désormais un peu sur le profil de cet homme.

