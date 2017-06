Tentative d'attentat sur les Champs-Élysées : l'assaillant était visé par un mandat d'arrêt en Tunisie pour des faits de terrorisme

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

s'était rendu en avion seul à Istanbul à trois reprises entre janvier et août 2016, expliquant à chaque fois aller en Turquie dans le cadre de son activité professionnelle (il a depuis 2015 une société d’extraction de minerais).

Toujours selon TF1 et LCI, Adam D.

L'assaillant, fiché S depuis septembre 2015 pour son appartenance à la mouvance islamiste radicale, faisait également l'objet d'un mandat d'arrêt tunisien depuis son arrestation en compagnie d'hommes équipés de talkies-walkies et de couteaux.

Selon les informations de TF1 et LCI, l'auteur de la tentative d'attentat des Champs-Élysées, Adam D., était visé depuis 2014 par un mandat d'arrêt en Tunisie pour des faits de terrorisme. L'individu s'était également en Turquie à trois reprises entre janvier et août 2016 sans être inquiété.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres