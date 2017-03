Tensions avec la Turquie : "que tout un chacun évite toute provocation" déclare Jean-Marc Ayrault

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Kaboul: au moins un mort et 19 blessés dans une explosion contre un bus

États-Unis: le nord-est se prépare à affronter la plus grosse tempête de neige de l'hiver

En savoir plus

"Quand les gens utilisent des mots comme fascisme ou nazis, ce n'est pas acceptable parce que ce sont des mots très violents" a déclaré, de son côté, Jean-Marc Ayrault lors d'une conférence de presse en Suède. "J'ai lancé un appel à l'apaisement et pour que tout un chacun évite toute provocation." Ce lundi, les Pays-Bas ont appelé leurs ressortissants à rester "vigilants" alors que la Turquie n'entend pas calmer les tensions avec l'Europe, dans un contexte électoral important pour Erdogan. "La Turquie devrait réexaminer le volet des passages terrestres" du pacte signé entre la Turquie et l'Union européenne a même déclaré le ministre des Affaires européennes Omer Celik, cité par l'agence progouvernementale Anadolu.

La tension n'est pas retombée entre la Turquie et les Pays-Bas. Après le refus néerlandais d'accueillir le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu, le président Recep Tayyip Erdongan avait promis de faire "payer le prix" aux Pays-Bas pour des méthodes rappelant, selon lui "le fascisme et le nazisme."

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres