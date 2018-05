Le temps de travail des fonctionnaires territoriaux dans le viseur de Bercy

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le gouvernement s'est appuyé sur une étude remise en 2016 par Philippe Laurent, président du Haut Conseil à la fonction publique. Elle indiquait à l'époque que la durée annuelle des fonctionnaires territoriaux atteignait 1 584 heures par an, soit 1,4 % de moins que la durée réglementaire fixée par les lois Aubry.

"C’est une réflexion qui est en cours", confie à Public Sénat , Johan Theuret, le président de l’association des DRH des grandes collectivités. "Des discussions que j’ai pu avoir avec eux, on dit qu’il faut une loi qui affirme une durée légale annuelle de 1 607 heures", précise-t-il.

Le temps de travail de la fonction publique territoriale serait dans le viseur du gouvernement, selon Le Figaro. "Le secrétaire d'État Olivier Dussopt est entré en discussion avec les élus locaux pour obliger, par la loi, les collectivités à réexaminer les accords sur le temps de travail signés, au début des années 2000, avec les syndicats", précise le média. Et d'ajouter, en citant une source du gouvernement : "Bercy envisage d'obliger les responsables territoriaux à allonger le temps de travail de leurs agents".

