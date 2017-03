Temps d'antenne : l'équipe Fillon se plaint auprès du CSA

La campagne se tend. Le directeur de campagne de François Fillon, Vincent Chriqui, s'est ainsi plaint dans une lettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de la "discrimination inacceptable entre François Fillon et les autres candidats à l'élection présidentielle." En cause, le rappel à l'ordre du CSA auprès des chaînes quant au temps de parole "anormalement élevé" accordé au candidat de droite. Evidemment, les affaires n'y sont pas pour rien et Vincent Chriqui reproche surtout au CSA de mélanger les paroles des proches de François Fillon et celles des opposants qui ont notamment demandé le retrait du candidat.

"Ainsi, après une longue période de surexposition où François François Fillon a été la victime d'un acharnement médiatique d'une ampleur sans précédent, que le CSA s'est bien gardé de condamner, il se trouve exclu des médias au moment où il aurait enfin eu le temps nécessaire pour exposer son programme aux citoyens et le mettre en valeur au regard des autres programmes", déplore-t-il.

Avec la liste officielle des candidats, la règle d'équité est légèrement modifiée doit aussi s'apprécier à "conditions de programmations comparables", par exemple avec les mêmes tranches horaires.