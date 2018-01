Tempêtes Carmen et Eleanor : un coût estimé à 200 millions d'euros

La Fédération française de l'assurance (FFA) a évalué vendredi à environ 200 millions d'euros le coût des tempêtes Carmen et Eleanor, qui ont frappé la France ces derniers jours. Dans un communiqué, la FFA écrit que "selon les premières estimations, les tempêtes Carmen et Eleanor auraient occasionné plus de 150 000 sinistres, pour un coût estimé à ce stade d'environ 200 millions d'euros", tout en précisant que "ces chiffres pourraient être amenés à évoluer au regard des risques d'inondations toujours en cours".

Cette facture salée et "ces événements confirment l'importance de renforcer dans notre pays les politiques de prévention des risques naturels", estime la FFA.

Outre les dégâts matériels, le passage de la tempête Eleanor a fait cinq morts, dont un pompier, et deux disparus.

Ce samedi, onze départements sont toujours classés par Météo France en vigilance orange, pour des risques de crues.