Tempête hivernale : 53 départements en vigilance orange neige, vent et verglas

Le vent, la neige et le verglas sont attendus sur une partie de la France ce jeudi après-midi. Météo France a placé 5 départements en vigilance rouge (Aisne, Ardennes, Oise, Seine-Maritime et Somme), et 48 départements en vigilance orange. Cette alerte concerne une vaste zone allant de la Bretagne à l'Alsace, en passant par le Nord, l'Ile-de-France, la Bourgogne et le Centre. L'évènement serait prévu jusqu'à vendredi 18h.

Capture d'écran /

Météo France

Sur les 5 départements placés en vigilance rouge, Seine-Maritime, Aisne, Somme, Picardie et Ardennes, le vent sera particulièrement violent avec des rafales souvent de 130 à 140 km/h entre 19 h et 1 h du matin.

Sur les départements en orange les rafales atteindront 100 à 110km/h, localement 120 km/h.

"Des dégâts importants sont à attendre"

Durant la nuit des averses de neige sont prévues dans l'intérieur des départements côtiers de la Manche, avec des couches de 2 à 5 cm localement. Des chutes de neiges plus importantes se produiront près de la frontière belge (5 à 10 cm attendus), et le vent fort sur ces régions pourra occasionner des congères. Selon l'organisme de la prévision, "des dégâts importants sont à attendre" du fait du vent, tandis que neige et verglas peuvent rendre les conditions de circulation "rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau".

Les départements placés en vigilance orange : Aisne (02), Allier (03), Ardennes (08), Aube (10), Calvados (14), Cher (18), Côte-d'Or (21), Côtes-d'Armor (22), Doubs (25), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Jura (39), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Maine-et-Loire (49), Manche (50), Marne (51), Haute-Marne (52), Mayenne (53), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Morbihan (56), Moselle (57), Nièvre (58), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Puy-de-Dôme (63), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Vendée (85), Vosges (88), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).