Tempête Eleanor : perturbations sur les routes et dans les airs

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Il lance un compte à rebours et poignarde sa mère à 00h

M6 et Altice trouvent un terrain d'entente sur la distribution TV

En savoir plus

L'autoroute A13, qui relie Rouen à Paris a été coupée en deux en raison de branches tombées sur les voies. Mais c'est surtout au niveau aérien que la tempête se fait ressentir. Le trafic est interrompu depuis 10h30 sur les aéroports de Bâle-Mulhouse et de Strasbourg en raison de vents soufflant à une vitesse supérieure à 110 km/h. Les rafales perturbent aussi Roissy et Orly où des retards sont à prévoir sur les vols.

Les trafics routiers et aériens sont aussi fortement perturbés.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres