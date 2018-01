Tempête Eleanor : 21 départements toujours placés en vigilance orange

La prudence est toujours de mise. Alors que la tempête Eleanor - la quatrième à toucher le pays depuis début décembre, après Ana, Bruno et Carmen - continue de souffler sur la France, 21 départements sont placés en vigilance orange. Parmi eux, douze sont concernés par des alertes pour des vagues dangereuses : la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, le Finistère, la Gironde, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, la Seine-Maritime, la Somme et la Vendée.

Par ailleurs, un risque d'inondations et de crues menace le Doubs, l'Eure, la Gironde, le Jura, la Haute-Saône, la Seine-Maritime et le Territoire de Belfort. L'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance orange pluie/inondation. En revanche, Météo France a levé la vigilance orange en Haute-Corse, en Corse-du-Sud, dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Jeudi matin, 35 000 foyers étaient toujours privés d'électricité, dont 11 000 en Corse. Hier soir, le ministère de l'Intérieur faisait état de quatre personnes "gravement blessées" et 22 "plus légèrement.

Mercredi, un skieur de 21 ans a été tué par la chute d'un sapin sur une piste de la station de Morillon, en Haute-Savoie. Les massifs du Mont-Blanc, du Beaufortin, de la Vanoise, de la Haute Tarentaise, de la Haute Maurienne, de Thabord, de Pelvoux et de Champsor ont été placés en alerte 5, niveau maximal sur l'échelle de risque d'avalanches. La fin de l'événement est prévue vendredi à 6 heures.