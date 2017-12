Tempête Carmen : attention aux vents violents le 1er janvier

Des rafales de vent pouvant atteindre jusqu’à 130 km/h et de fortes vagues sont attendues à partir du lundi 1er janvier au matin sur la façade atlantique et les côtes de la Manche avec la tempête Carmen, a indiqué samedi Météo France.

Les premières pluies seront "déjà presentes en tout début de matinée sur la Bretagne, les Pays-de-la-Loire et la Basse-Normandie avec des vents d'ouest à sud-ouest à 80/90 dans l'intérieur, 100/120 sur la côtes", indique Météo France. "Avec la progression de cette perturbation vers le Sud-ouest et les régions de l'est en journée, les très fortes rafales vont balayer une grande partie ouest et centre du pays avec des valeurs à 90/110 km/h dans l'intérieur, et 100/120, localement 120/140 sur tout le littoral atlantique".

#Meteo #Bretagne #Tempete #Carmen La tempête Carmen devrait concerner la Bretagne avec de fortes rafales de vent sur les côtes ( 120 à 140 km/h ) et également dans les terres ( >100 km/h ). Les conditions seront très mauvaises sur le littoral.

La Chaîne météo a, de son côté, placé plusieurs départements en alerte orange vents violents : la Charente, la Charente-Maritime, le Finistère, la Gironde, les Landes, la Loire-Atlantique, le Morbihan, les Pyrénées-Atlantiques, les Deux-Sèvres et la Vendée.

"En fin de nuit de lundi à mardi, la tempête Carmen s'évacuera de nos frontières. Mais en raison de conditions météo qui resteront dépressionnaires, d'autres coups de vent sont prévus jusqu'en fin de semaine", prévient la Chaîne météo.

Carmen est la troisième tempête à frapper l'hexagone en quelques semaines. Mercredi, la tempête Bruno avait fait trois blessés légers dans le Sud-Ouest.