Tempête Adrian : plus de 11 000 foyers privés d'électricité en Corse

Josyane Chevalier, préfète de la Corse a expliqué lors d'une conférence de presse que "Les plans de sauvegarde des communes les plus exposées ont été activés". Elle précise : " j’ai pris un arrêté préfectoral particulièrement contraignant en prévision de la phase aiguë de la crise, qui interviendra en fin de journée."

"Toute la Corse est touchée, plus de 11 000 clients ont été privés d'électricité" explique EDF Corse alors que les conditions climatiques devraient encore s'aggraver dans les prochaines heures. Des groupes électrogènes ont été placés dans l'île par les agents EDF pour palier à l'urgence.

Ce sont d'impressionnantes rafales de vent pouvant aller jusqu'à 150km/h qui s'abattent sur la Corse depuis la nuit du dimanche 28 au lundi 29 octobre. Depuis 17h ce lundi, l'île est placée en état d'alerte rouge pour risques d'inondation, de submersion et d'orages. Une mesure exceptionnellement rare.

