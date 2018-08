Le témoignage de la mère du plus grand terroriste de tous les temps

Alia Ghanm réside aujourd'hui à Jeddah en Arabie Saoudite, la ville dans laquelle a prospéré le Clan Ben Laden depuis des générations. A plus de 70 ans, elle s'exprime pour la première fois sur son fils. C'est d'ailleurs le prince Mohammed Ben Salman qui a autorisé la presse à l'interviewer.

Oussama a beau être le terroriste le plus craint de tous les temps, Alia Ghanem reste une mère. Une mère qui avoue avoir énormément souffert, tant le lien entre elle et son fils était intense dans la jeunesse d'Oussama : "C'était un très bon enfant, et il m'aimait énormément [...] Ma vie a été très difficile parce qu'il était si loin de moi".

On lui demande comment son fils est un jour devenu le terroriste que tout le monde connait :"Les gens de l'université l'ont changé.

Il est devenu un homme différent". La mère raconte alors cette période où Oussama est entré en contact avec Abdullah Azzam, un membre des Frères Musulmans. "C'était un très bon garçon jusqu'à qu'il rencontre certaines personnes qui lui ont plus ou moins lavé le cerveau alors qu'il avait à peine vingt ans. Vous pouvez appelez ça une secte. Ils ont obtenu de l'argent pour leur cause. Je lui disais toujours de rester loin d'eux, et il n'aurait jamais reconnu devant moi ce qu'il faisait, parce qu'il m'aimait trop".

Mais ses débuts en tant que djihadistes ne sont pas que source d'inquiétude. Il y a aussi de la fierté, par exemple quand il part en Afghanistan pour combattre les Russes : "Tout les gens qui le croisait alors dans ses premières années le respectait. Au début, nous étions très fier de lui. Même le gouvernement Saoud le traitait avec de grands égards. Et puis vint Oussama le mudjahidin." Sa mère se rappelle systématiquement de l'enfant qu'elle aimé quand on lui parle de celui qui a suivi : "Il était très droit. Vraiment doué à l'école. Il aimait vraiment étudier. Il a dépensé tout son argent en Afghanistan. Il s'était faufilé sous le couvert de l'entreprise familiale." Elle l'affirme : à l'époque, elle n'envisageait pas une seconde qu'il devint un terroriste. "Nous étions très contrarié. Je ne voulais pas que cela arrive. Pourquoi fallait-il qu'il jette tout ça comme ça ?"

La dernière fois qu'ils ont vu Oussama Ben Laden ? C'était en Afghanistan, près de Kandahar. "C'était un endroit près de l'aéroport qu'ils avaient repris aux Russes." Un souvenir heureux apparement : "Il était très heureux de nous recevoir. Il nous a montré partout chaque jour passé là-bas. Il a tué un animal et nous avons fait un festin, et il a invité tout le monde." A ce moment-là, Oussama Ben Laden a déjà monté Al Quaida, et a lancé des attaques contre les ambassades américaines de Tanzanie et du Kenya. Et du même coup, est devenu l'homme le plus recherché des services anti-terroriste du monde entier.