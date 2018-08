Tchétchénie : L'EI revendique trois attaque contre les forces de l'ordre

La Tchétchénie a, aujourd'hui, été le théâtre de plusieurs attaques dirigées contre les forces de l'ordre. Plusieurs membres des forces de l'ordre ont été blessés. Les auteurs de ces actes terroristes ont quant à eux été "neutralisés". Le dirigeant tchétchène -Ramzan Kadyrov - a publié un message sur son compte Telegram -l'équivalent russe de Whatsapp- dans lequel il déclare "n'avoir aucun" doute quant l'implication de l'EI dans ces attaques. Selon lui, les jeunes gens en étant responsables, ont agi après avoir été influencé, par des membres du groupe, sur les réseaux sociaux.

D'après les agences de presse russes, il s'agirait de trois attaques différentes. Trois attaques, dont les bilans divergent. Dans la ville de Chali, deux policiers ont été blessés, dans la capitale -Grozny- "des agents de la circulation ont reçu des blessures". M. Kadyrov a expliqué que "toutes les tentatives ont été avortées, les bandits ont été neutralisés et l'un des malfaiteurs s'est fait exploser mais a survécu, il a été conduit à l'hôpital".

Peu de temps après les attaques, l'EI a tenu à les revendiquer via son agence de propragrande (Amaq). Agence qui a affirmé dans un communiqué en arabe : "Les combattants de l'Etat islamique ont attaqué des officiers et des membres de la police tchétchène à Grozny et à Chali".