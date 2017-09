Les taxes sur le diesel vont augmenter de 10 % en 2018

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Quant à une hausse de 3,9 centimes sur l'essence également évoquée par le journal, on est dans ces eaux-là, je ne vais pas vous dire que vous vous trompez", a ajouté Christophe Castaner. Selon le quotidien, cette hausse "devrait entièrement absorber la baisse du prix du pétrole constatée ces derniers mois", de l'ordre de 8 centimes entre le 1er janvier et le 1er septembre.

"Le gouvernement s'attend à ce que la nouvelle prime de conversion, plus étendue que celle actuellement en vigueur, concerne près de 100.000 véhicules", ajoutent-ils.

Cette augmentation pourrait également pousser les automobilistes à se débarrasser de leur "vieux diesel", qui restera avantageux uniquement pour les plus gros rouleurs, estiment Les Echos.

"Les taxes sur le diesel vont augmenter de 7,6 centimes" en 2018, a annoncé sur BFMTV et RMC ce lundi 25 septembre Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement. Cette hausse de 10% est l'une des mesures fiscales prévue dans le prochain projet de loi de finances. "C'est la volonté d'avoir une convergence entre l'essence et le diesel", a précisé Christophe Castaner, interrogé sur une information des Échos. Il s'agit d'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron.

